В Греции преступник в костюме Деда Мороза ограбил кондитерскую

Афины , , 02:57 — REGNUM В греческой столице в районе Патисия вооруженный преступник, одетый в костюм Святого Василия, день памяти которого отмечается в Греции 1 января и который играет роль местного Деда Мороза, ограбил кондитерскую. Инцидент произошел вечером в субботу, 24 декабря. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что ошарашенные сотрудники кондитерской передали преступнику выручку из кассы. После чего «греческий Дед Мороз» скрылся.

Полиция сразу после произошедшего начала поиски злоумышленника. Отмечается, что выручка всех магазинов в канун Рождества, 25 декабря, значительным образом увеличивается, поэтому преступник ушел с большой суммой денег.

В середине декабря произошел другой интересный случай с переодеваниями в костюм Деда Мороза. Как сообщал канал ABC news, в Перу полицейский, одетый в костюм Деда Мороза, принял участие в задержании наркоторговцев из клана Пинто. Удалось арестовать четырех преступников. В наркопритоне также обнаружили более двух тысяч доз кокаина.

Примечательно, что ответственный за проведение рейда позже сообщил журналистам, что местные полицейские часто пользуются подобными уловками. Это, по словам офицера полиции, сильно облегчает работу оперативников.