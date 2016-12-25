Полиция Дагестана ищет бандитов, ранивших двух полицейских

Махачкала, , 02:37 — REGNUM Неизвестные злоумышленники открыли огонь по полицейским на трассе Махачкала — Каспийск, в результате чего ранения получили двое сотрудников органов правопорядка. Инцидент произошел ночью воскресенья, 25 декабря, сообщает RT.

Как стало известно, наряд полиции был обстрелян неизвестными во время несения службы на автодороге Махачкала — Каспийск. Вооруженные бандиты открыли огонь по правоохранителям около 01:20. В результате перестрелки было ранено двое сотрудников полиции, оба пострадавших доставлены в больницу.

Сообщается, что атаковавшим удалось покинуть место преступления. В настоящее время идет их поиск, а также устанавливаются личности бандитов. На месте события начала работу оперативно-следственная группа, экспертам предстоит установить все обстоятельства нападения на полицейских.