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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Происшествия
Мужчина пытался выехать за пределы России

Москва, 25 Декабря 2016, 01:50 — REGNUM  На юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Он пытался покинуть территорию России. Об этом сообщили в МВД.

Подозреваемый был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска. В настоящее время для проведения необходимых процессуальных действий мужчина доставлен в следственные органы.

Задержанным оказался мужчина 1995 года рождения. Он являлся сожителем родственницы убитой девочки. Как уточнила помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова, во время допроса подозреваемый признал свою вину.

Напомним, что в субботу, 24 декабря, в Москве в одном из жилых домов на улице Ферганской было найдено тело 12-летней девочки с колото-ножевыми ранениями. Отмечалось, что в квартире также находились бабушка и четырехлетний ребенок.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 105 УК России (убийство малолетнего). После этого следователи стали устанавливать местонахождение остальных членов семей в момент совершения преступления, произвели допрос родственников и соседей.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту убийства 12-летней девочки в Москве возбуждено уголовное дело

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