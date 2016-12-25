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В Германии рождественским утром подорвут бомбу времен Второй мировой

Происшествия
Взрывное устройство является самой большой бомбой, которую когда-либо находили в городе

Аугсбург , Германия, 25 Декабря 2016, 00:29 — REGNUM  Утро рождественского воскресенья, 25 декабря, 54 тыс. жителей немецкого города Аугсбург встретят отнюдь не празднично. Как пишет газета Sueddeutsche Zeitung, людям придется покинуть свои дома из-за запланированного подрыва бомбы весом в 3,8 тонны времен Второй мировой войны.

Издание сообщает, что авиационная бомба была обнаружена во время строительных работ в исторической части города. Предполагается, что неразорвавшееся взрывное устройство принадлежит вооруженным силам Великобритании. Эта бомба является самой крупной из тех, что когда-либо находили в этом немецком городе.

Так, в связи с запланированными взрывными работами жители Аугсбурга должны будут покинуть свои дома к 8 утра и собраться в заранее подготовленных убежищах в школах и спортивных залах. Радиус эвакуации составляет 1500 метров. Эвакуируют также и больницу города, так как она расположена не в безопасной зоне. Число людей, которые будут эвакуированы, стало рекордным для Германии. Церковные службы во всех соборах и церквях города отменены.

Отмечается, что бомба была обнаружена еще в среду, 21 декабря. Однако власти решили произвести подрыв снаряда только в воскресенье, чтоб лучше подготовиться к этому. В ликвидации взрывного устройства будут участвовать по крайней мере 600 спецназовцев со всей Баварии.

Напомним, что в начале декабря в немецком городе Кельне в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия власти проводили эвакуацию вокзала также из-за бомбы времен Второй мировой войны. Взрывное устройство было найдено около вокзала Messe/Deutz в ходе стройки. В связи с этим движение транспорта по близости было приостановлено, многие поезда отменили. Позже группа саперов обезвредили бомбу.

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Обнаружения взрывных устройств времен Второй мировой войны
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