В Москве в жилом доме произошел пожар

ЧП произошло в субботу, 24 декабря, в доме 18 по ул. Академика Миллионщикова

Москва, , 22:40 — REGNUM На юге Москвы в жилом доме произошел пожар. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба столичного управления чрезвычайного ведомства.

ЧП произошло в субботу, 24 декабря, в доме 18 по ул. Академика Миллионщикова.

«5 человек, в том числе двое детей удалось спасти пожарным в ходе ликвидации возгорания в квартире (…), — говорится в сообщении. — Пожар был полностью потушен в 14:18 мск».

В настоящее время устанавливается причина возгорания.