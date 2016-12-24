Четыре человека погибли от отравления угарным газом во Владикавказе

Владикавказ, , 21:53 — REGNUM Двое детей и двое взрослых скончались от отравления угарным газом во Владикавказе. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Северная Осетия-Алания.

«23 декабря в одном из частных домовладений садоводческого товарищества «Учитель» в г. Владикавказе были обнаружены тела двух родных сестёр 1980 и 1983 годов рождения и двух малолетних детей 2-х и 6-ти лет», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, источником утечки голубого топлива стал газовый камин, который использовался в качестве обогревателя.

По данному факту проводится доследственная проверка.