В Северной Осетии в результате ДТП погибли 5 человек

«Авария произошла в 00:25 мск в 4 км от Владикавказа»

Владикавказ, , 21:42 — REGNUM В Северной Осетии на одной из автотрасс произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом, как передает Life.ru, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Авария произошла в 00:25 мск в 4 км от Владикавказа, — сообщил источник. — Погибли трое мужчин и две женщины».

По некоторым данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на заледенелом дорожном покрытии и врезался в опору линии электропередач.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.