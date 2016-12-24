В Северной Осетии в результате ДТП погибли 5 человек
«Авария произошла в 00:25 мск в 4 км от Владикавказа»
Владикавказ, 24 Декабря 2016, 21:42 — REGNUM В Северной Осетии на одной из автотрасс произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом, как передает Life.ru, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Авария произошла в 00:25 мск в 4 км от Владикавказа, — сообщил источник. — Погибли трое мужчин и две женщины».
По некоторым данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на заледенелом дорожном покрытии и врезался в опору линии электропередач.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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