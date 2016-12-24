В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве ребенка

Трагедия произошла в субботу, 24 декабря, в квартире одного из многоэтажных домов в поселке Монино

Щёлково, Московская область, , 20:46 — REGNUM 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего малолетнего ребенка, задержан в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Трагедия произошла в субботу, 24 декабря, в квартире одного из многоэтажных домов в поселке Монино.

По данным следствия, молодой человек взял на руки маленького сына, вышел с ним на балкон и бросил ребенка вниз — квартира находилась на восьмом этаже.

«От полученных повреждений малолетний скончался», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.