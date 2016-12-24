СМИ: Лужкова перевели из реанимации в обычную палату
Состояние здоровья экс-мэра улучшается
Москва, 24 Декабря 2016, 15:36 — REGNUM Бывший мэр Москвы Юрий Лужков переведен из реанимационного отделения в обычную палату. Состояние здоровья экс-мэра улучшается. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Life.
Сообщается, что Лужков переведен из реанимации в обычную палату. Врачи продолжают наблюдать за его состояние здоровья.
Напомним, Лужкову стало плохо в Фундаментальной библиотеке МГУ, где он участвовал в мероприятии. Ему потребовалась госпитализация.
По неподтвержденным данным, осложнения со здоровьем у Лужкова наступили после поездки в Мексику, где он перенес инфекцию.
Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 годы. Сейчас экс-мэру 80 лет.
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