По факту убийства 12-летней девочки в Москве возбуждено уголовное дело

Тело девочки было обнаружено в квартире на Ферганской улице

Москва, , 15:05 — REGNUM В Москве по факту убийства 12-летней девочки, чей труп был найден в квартире на востоке столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

Сообщается, что сегодня днем в квартире одного из жилых домов по Ферганской улице в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире также находилась пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

На данный момент следствие устанавливает местонахождение остальных родственников в момент убийства, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру. Идет допрос родственников и соседей. Назначен ряд судебных экспертиз.