При взрыве на 99-м арсенале в Башкирии погибли два человека

Уфа, , 14:55 — REGNUM При взрыве в бывшей воинской части в поселке Урман Иглинского района Башкирии погибли два человека. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-службу республиканского управления МЧС.

Сообщается, что неустановленные лица незаконно проникли на закрытую территорию бывшей военной части в поселке Урман Иглинского района Башкирии. На территории бывшей части прогремел взрыв. Два человека погибли, есть раненные.

Следственное управление СК РФ по Башкирии начало доследственную проверку. Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Предположительно, это мужчины 24 и 22 лет.

По предварительной версии молодые люди проникли на территорию 99-го военного арсенала в надежде раздобыть лом цветных металлов. Это уже не первый случай в этой бывшей военной части. 21 июня 2015 года четверо местных жителей спровоцировали взрыв 30 снарядов, что вызвало пожар.

Этот 99-ый военный арсенал печально известен вопиющим случаем халатности, который произошел 26 мая 2011 года. Тогда при утилизации боеприпасов рядовой Сергей Деняев бросил одну из гильз с капсулем-детонатором к другим гильзам. Произошел взрыв и начался сильный пожар, который охватил склады, где хранились 90 тысяч тонн боеприпасов. Последовала мощнейшая серий беспорядочных взрывов. Пришлось эвакуировать жителей расположенного в непосредственной близости к арсеналу поселка Урман.