В Башкирии прогремел взрыв в бывшей воинской части

Уфа, , 12:22 — REGNUM В Башкирии на территории бывшей воинской части прогремел взрыв. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-службу республиканского управления МЧС.

Сообщается, что на территорию бывшей воинской части проникли неустановленные лица, после чего прогремел взрыв. Информация об инциденте поступила на пульт дежурного в 10:00 мск.

На место происшествия прибыл отряд спасателей из шести человек при 19 единицах техники. На место происшествия выехали следователи.

По предварительным данным в результате взрыва есть пострадавшие. Спасатели уточняют их количество и состояние.

В то же время жители села Урман Инглинского района Башкирии сообщают, что при взрыве погибли два молодых человека, который было по 22 года. Эта информация официально не подтверждена.