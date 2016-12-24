Двух человек в Ленобласти насмерть сбил автобус, в который въехал грузовик

Всеволожск, Ленинградская область, , 11:09 — REGNUM Два человека стали жертвами аварии на дороге Парголово — Огоньки во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня, 24 декабря. Люди были сбиты автобусом, потерявшим управление после столкновения с грузовиком.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о ЧП поступило спасателям в 07:35 из деревни Чёрная Речка. На месте происшествия работала дежурная смена 57-й пожарной части Санкт-Петербурга — три человека и одна единица техники.

Как уточнили позже в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сама авария случилась около 7 часов утра на 31-м километре указанной автодороги.

«По предварительным данным, столкнулись грузовик и автобус «ПАЗ», ехавшие в попутном направлении. Автобус от удара вылетел на автобусную остановку и сбил находившихся там двух человек. Они погибли», — информирует сайт «Водитель Петербурга». По свидетельствам очевидцев, погибшие — женщины. Кроме того, в аварии пострадали два пассажира автобуса.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», участниками ДТП стали пустой песковоз Volvo и автобус маршрута №676.