Шесть тысяч японцев застряли в аэропорту на два дня

Саппоро, Япония, , 08:55 — REGNUM В Японии более шести тысяч человек вынуждены были провести две ночи в аэропорту «Новый Титосэ» на острове Хоккайдо из-за сильного снега и шквалистого ветра. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщают японские СМИ.

23 декабря в японском городе Саппоро на Хоккайдо выпало 96 сантиметров снега. Побит рекорд 1966 года, когда там выпало только 90 сантиметров снега.

Из-за ненастья в аэропорту «Новый Титосэ» были задержаны в общей сложности 287 рейсов. Также было отменено движение железнодорожного транспорта — 262 электропоезда были остановлены.

Из-за отмены движения электричек пассажиры оказались заблокированы в аэропорту и не смогли отправится домой или в гостиницы. В аэропорту было довольно холодно и всем пассажирам не хватило одеял. Тогда администрация аэропорта обратилась за помощью к силам самообороны Японии, которые доставили в аэропорт одеяла и спальные мешки.

Сегодня утром авиасообщение было возобновлено. Движение железнодорожного транспорта пока не начиналось, так как пути ещё не расчищены от снега.