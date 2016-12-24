Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
Кишинёв, 24 Декабря 2016, 05:27 — REGNUM Самолёт с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту со второй попытки смог приземлиться в аэропорту столицы Молдавии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«2.28 ночи. Сели, наконец, в Кишинёве вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами «Аэрофлота». В аэропорту Будапешта уже все передружились», — написал Рогозин.
Накануне вице-премьер сообщил, что его самолёт не смог приземлиться в аэропорту Кишинёва из-за сильного тумана, «кружили минут 40 и развернулись на Будапешт».
Он также рассказал, что по дороге в Кишинёв борт «Аэрофлота» облетел Украину через Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.
Напомним, в Кишиневе должен был принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Молдавии Игоря Додона, которая состоялась 23 декабря.
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