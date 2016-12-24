При падении автобуса в пропасть в Малайзии погибли 13 человек

Джохор-Бару, Малайзия, , 05:02 — REGNUM По меньшей мере 13 человек погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с пассажирским автобусом на юге Малайзии, передаёт местное издание The Star.

Авария произошла рано утром 24 декабря на скоростной трассе в штате Джохор. Автобус, направлявшийся из Джохор-Бару в Куала-Лумпур, вылетел за пределы трассы и упал с обрыва высотой около 6 метров.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются. По предварительным данным, трасса на данном участке находилась в удовлетворительном состоянии, дождя в момент аварии не было.