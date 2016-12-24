Суббота, 24 Декабря 2016 года
19:10:33 МСК

На Алеутских островах проснулся вулкан Богослов

Происшествия
Извержение могло представлять опасность для судоходства и авиации

Джуно , США, 24 Декабря 2016, 04:55 — REGNUM  На Алеутских островах американского штата Аляска произошло извержение вулкана Богослов, передает Associated Press 24 декабря.

По информации Вулканической обсерватории Аляски, извержение длилось около часа, столб пепла поднялся на высоту около девяти километров.

Для населенных пунктов, ближайший из которых находится в 98 километрах, на острове Уналашка, опасности не было. Однако извержение могло представлять опасность для судоходства и авиации.

Известно, что служба гражданской авиации штата Аляска выпустила запрет на полеты в районе вулкана, расположенного на одноименном острове в Беринговом море.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Извержения вулканов
Главное сегодня
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Макфол: Трамп поливает американцев грязью
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
РФ может ограничить поставки мяса из Белоруссии из-за контрабанды с Украины
МоскваРоссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Экономика
NB!
23.12.16
«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года
ДохаКатар Футбол Спорт
NB!
23.12.16
Станислав ТарасовБрайза — «закавказский Нострадамус»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
23.12.16
Дмитрий ЕфимовТеррор в год красного петуха
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
23.12.16
La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.12.16
Фидель Кастро награжден премией «Человек года 2016»
МоскваРоссия Фидель Кастро: смерть и бессмертие Общество
NB!
23.12.16
Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной
ЧебоксарыРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Экономика
NB!
23.12.16
«По тону выступления Путина можно сказать: в экономике все очень печально»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.12.16
«Украине надо отбросить иллюзии об экспорте газа»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное