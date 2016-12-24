На Алеутских островах проснулся вулкан Богослов

Извержение могло представлять опасность для судоходства и авиации

Джуно , США, , 04:55 — REGNUM На Алеутских островах американского штата Аляска произошло извержение вулкана Богослов, передает Associated Press 24 декабря.

По информации Вулканической обсерватории Аляски, извержение длилось около часа, столб пепла поднялся на высоту около девяти километров.

Для населенных пунктов, ближайший из которых находится в 98 километрах, на острове Уналашка, опасности не было. Однако извержение могло представлять опасность для судоходства и авиации.

Известно, что служба гражданской авиации штата Аляска выпустила запрет на полеты в районе вулкана, расположенного на одноименном острове в Беринговом море.