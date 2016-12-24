МЧС: Пожар в производственном цеху на юго-востоке Москвы ликвидирован

Москва, , 04:10 — REGNUM Пожар в двухэтажном ангаре на юго-востоке Москвы потушен. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«По прибытии на место первых подразделений, из горящего здания были спасены четыре человека. Принятыми мерами в 23:19 пожар был локализован и в 02:54 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар произошёл в цеху по производству пластиковых изделий на улице Басовская. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. В борьбе с огнём задействованы около 40 подразделений пожарных — в общей сложности 139 человек.

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