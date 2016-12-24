«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за дефекта в самолётах Sukhoi Superjet 100

Москва, , 03:34 — REGNUM «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в связи с приостановкой эксплуатации шести принадлежащих авиакомпании самолётов Sukhoi Superjet 100, передаёт телеканал «Звезда».

Как уточняется, речь идёт о внутрироссийских рейсах, в том числе в Тюмень, Нижнекамск, Волгоград и Самару.

Решение о приостановке использования самолётов принято Росавиацией в связи с дефектом стабилизаторов Sukhoi Superjet 100, выявленным одним из эксплуатантов воздушного судна — авиакомпанией «ИрАэро», сообщает «Россия 24»

Отмечается, что приостановлена эксплуатация даже тех самолётов, где есть только подозрение на наличие дефекта. Провести работы по осмотру и анализу конструкции воздушных судов планируется в ближайшее время.

В АО «Гражданские самолёты Сухого» подтвердили факт выявления дефекта и заверили, что по своим свойствам он не является критическим и не ведёт к возникновению опасных ситуаций при эксплуатации.