При пожаре в ангаре на юго-востоке Москвы спасены семь человек

В тушении крупного пожара на Петровском шоссе задействованы около 40 подразделений МЧС

Москва, , 01:53 — REGNUM Крупный пожар произошёл в ночь на 24 декабря на территории промзоны на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в ангаре на Петровском шоссе. В двухэтажной части здания, по предварительной информации, горят изделия из пластика. На данный момент пожар локализован на площади около 1000 квадратных метров.

В микроблоге столичного управления МЧС России в Twitter сообщается, что в борьбе с огнём задействованы около 40 подразделений пожарных — всего 136 человек.

По информации СМИ, в здании была проведена эвакуация. Так, телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на представителя МЧС сообщает, что в ходе тушения пожара «было спасено семь человек, эвакуировано десять. Со слов администрации, на данный момент людей в здании нет.

МЧС России рекомендовало жителям окрестных домов держать закрытыми форточки и окна.

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