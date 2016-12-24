Угонщики ливийского авиалайнера пользовались муляжами оружия

Ранее СМИ сообщили о двух пистолетах и гранате

Валлетта, , 21:48 — REGNUM Угонщики ливийского пассажирского самолета авиакомпании Afrikiyah Airways пользовались копиями оружия при захвате авиалайнера, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter.

«Первоначальные данные судебной экспертизы показали, что оружие, использованное при захвате самолета авиакомпании Afrikiyah Airways, являлось муляжом», — написал он в своем микроблоге.

Стоит отметить, что ранее СМИ, ссылаясь на заявления премьер-министра Мальты, сообщали о том, что угонщики сдали два пистолета и одну гранату.

Напомним, авиалайнер ливийской авиакомпании Afrikiyah Airways A320 был захвачен угонщиками во время внутреннего авиарейса из города Себха в Триполи. На борту пассажирского самолета было 118 человек, включая семерых членов экипажа.

Захватившие самолет люди потребовали взять курс на Мальту, где отпустили пассажиров, попросили политического убежища и сдались.

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