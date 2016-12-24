Оружие ливийских угонщиков оказалось не настоящим Происшествия Угонщики взяты под стражу ливийскими правоохранительными органами

Валлетта, , 21:34 — REGNUM Оружие, которое использовали угонщики ливийского самолета, оказалось точной копией настоящего, сообщили эксперты судебной экспертизы, сообщает 23 декабря Reuters. Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиалайнер 23 декабря совершал внутренний рейс в Ливии — из города Сабха в Триполи. На борту находились 118 человек. Во время полёта два пассажира пригрозили взорвать самолёт и потребовали изменить его курс.

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