ТЦ «Савеловский» в Москве эвакуирован из-за сообщения о бомбе

Москва, , 21:17 — REGNUM Экстренные службы Москвы вынуждены были эвакуировать персонал и посетителей торгового центра «Савеловский» на северо-востоке столицы. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о якобы заложенной в здании торгового центра бомбе. Прибывшие на место правоохранители эвакуировали более тысячи человек.

Проводится проверка помещения.