ТЦ «Савеловский» в Москве эвакуирован из-за сообщения о бомбе
Телефонные террористы не дремлют
Москва, 23 Декабря 2016, 21:17 — REGNUM Экстренные службы Москвы вынуждены были эвакуировать персонал и посетителей торгового центра «Савеловский» на северо-востоке столицы. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Сообщается, что в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о якобы заложенной в здании торгового центра бомбе. Прибывшие на место правоохранители эвакуировали более тысячи человек.
Проводится проверка помещения.
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