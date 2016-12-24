Ростехнадзор расследует причины пожара на пороховом заводе в Казани

В результате происшествия один человек погиб, один пострадал

Казань, , 21:01 — REGNUM Комиссия Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) начала расследование аварии, повлекшей групповой несчастный случай, произошедшей ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (ФКП «КГКПЗ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Комиссии Ростехнадзора предстоит на основании визуального осмотра, опроса должностных лиц и очевидцев, изучения технической документации установить причины произошедшего и определить виновных.

Отмечается, что работа комиссии продлится до 20 января 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Казани 21 декабря в здании Порохового завода произошел пожар. При пожаре произошло частичное обрушение одного из строений.Один человек погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу № 12.

Напомним, летом 2016 года в одном из корпусов казанского порохового завода также произошел пожар. Пострадали четыре человека.

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