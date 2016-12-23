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В Ярославле экскаватор переехал пожилую женщину

Происшествия
Погибшая шла по дороге
Экскаватор
Иллюстрация: 76.mchs.gov.ru
Экскаватор

Ярославль, 23 Декабря 2016, 14:37 — REGNUM  В Ярославле неудовлетворительные дорожные условия привели к трагедии. Вечером 22 декабря на Промышленном шоссе у дома № 47 экскаватор сбил 74-летнюю женщину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Пожилая женщина шла по проезжей части. Водитель экскаватора не заметил пенсионерку, потому что дорога не освещена должным образом. Некоторые ярославские СМИ предположили, что трагедия была вызвана отчасти неудовлетворительной уборкой улиц: так как тротуар был завален снегом и женщина вынуждена была идти по дороге. Однако в мэрии уверили, что тротуар в этом месте попросту отсутствует.

«В титуле Промышленного шоссе в районе строения 44/10, где произошла авария, пешеходных тротуаров не предусмотрено. Здесь располагаются объекты промышленного и хозяйственного назначения, жилой застройки и социальных учреждений там нет, пешеходный трафик минимальный. Содержание данной территории осуществляется силами субподрядной организации «Автотранс». По оценкам специалистов, состояние дороги в месте ЧП удовлетворительное. Согласна, что ситуации могут быть всякие, и люди могут ходить пешком там, где их вроде бы быть не должно. В данном случае движение пешеходов регламентируют правила дорожного движения. В частности, они указывают, что пешеходы в местах, где нет тротуаров, должны идти по обочине или по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. А также рекомендуют при движении в черте города в темное время суток иметь светоотражающие элементы одежды», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Ярославля Светлана Израйлева.

Разобраться во всех обстоятельствах произошедшего предстоит полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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