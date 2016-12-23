Террориста из Кабардино-Балкарии судят за участие в ИГИЛ*

Нальчик, , 14:35 — REGNUM Житель Кабардино-Балкарии Артур Теппеев понесет ответственность за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, входящего в состав террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как установило следствие, подсудимый разделял взгляды радикальных течений ислама, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе СКР по региону. В 2015 году он вступил в структурное подразделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее на территории Кабардино-Балкарии. Организатором этой бандгруппы был уничтоженный в ходе спецоперации в ноябре 2015 года Роберт Занкишиев.

В составе террористической организации Теппеев оказывал помощь в перевозке на своей машине членов НВФ, хранил взрывные устройства и боеприпасы. Кроме того, он собирал информацию о жителях Кабардино-Балкарии, имеющих финансовые средства, которых впоследствии вынуждали платить дань боевикам.

Уголовное дело в отношении боевика будет слушаться в Северо-Кавказском окружном военном суде. Теппеев признал вину и активно содействовал следствию. Его дело выделено в отдельное производство. Остальных участников террористической организации в настоящее время ищут.

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Как сообщало ИА REGNUM, главарь действующего на территории КБР бандподполья Роберт Занкишиев, известный по кличке Абдуллах, был нейтрализован 10 ноября 2015 года в ходе спецоперации в Нальчике. Он руководил бандгруппой, в которую входил Теппеев. Весной 2015 года Занкишиев присягнул международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ