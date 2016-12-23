Глава МВД Италии: Убитый в Милане – это подозреваемый в берлинском теракте

Рим, , 14:34 — REGNUM Убитый в перестрелке в пригороде Милана мужчина — это тот самый человек, который подозревается в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. С таким заявлением выступил перед журналистами министр внутренних дел Италии Марко Миннити, сообщает Reuters.

«Без сомнения, убитый в перестрелке является подозреваемым в совершении теракта в Берлине Анис Амри», — сказал Миннити.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, источники в службе безопасности Италии сообщили, что в Милане убит гражданин Туниса Анис Амри — подозреваемый в совершении теракта в столице Германии 19 декабря. Его застрелили, когда он приехал из Франции: он не захотел предъявить документы полиции и начал стрелять, ранив одного правоохранителя.

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Напомним, теракт в Берлине произошёл 19 декабря: погибли 12 человек, 48 — ранены. Ответственность за теракт взяли на себя члены группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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