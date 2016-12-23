На Мальте приземлился угнанный из Ливии Airbus A320

Валлетта, , 14:23 — REGNUM Угнанный из Ливии авиалайнер Airbus A320 приземлился на Мальте, сообщает 23 декабря Reuters со ссылкой на СМИ Мальты.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в Твиттере, что получил информацию о том, что угнанный самолет из Ливии приземлился в аэропорту Мальты. Экстренные службы и правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, авиалайнер Airbus A320, принадлежащий государственно авиакомпании Afriqiyah Airways, совершал внутренний рейс в Ливии. Два правонарушителя пригрозили взорвать самолет. На борту A320 находятся 118 пассажиров.

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