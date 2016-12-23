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В Иркутске под домашний арест отправили пять фигурантов дела о «Боярышнике»

Происшествия
Решение принял Ленинский районный суд

Иркутск, 23 Декабря 2016, 14:18 — REGNUM  Ленинский районный суд Иркутска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста ещё для трёх фигурантов уголовного дела, возбуждённого после массового отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Всего под арестом находится пять человек, сообщает иркутское издание Ирсити! ру.

Напомним, массовое отравление жидкостью в Иркутске произошло 17−22 декабря. С отравлением госпитализированы 110 человек, 74 отравления — с летальным исходом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Совета Федерации заявила, что комиссия по алкогольному регулированию правительства работает над введением регламентов для технического спирта.

«Метанол — это как мышьяк, цианистый калий. Это яд. Он вообще не может находиться в широкой распределительной сети. И здесь (дело) не в спирте, а в том, что яд попал в общественное употребление, на потребительский рынок. Не было механизмов создано, чтобы не допустить это», — пояснила она.

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