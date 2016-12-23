Боевики обстреляли юго-западный район Алеппо
Дамаск, 23 Декабря 2016, 14:07 — REGNUM Боевики обстреляли Алеппо, три человека погибли, сообщает 23 декабря Reuters со ссылкой на телевидение Сирии.
Около 10 снарядов упали в районе Аль-Хамдания на юго-западе Алеппо, согласно данным Наблюдательного совета по правам человека в Сирии (SOHR).
Как передавало ИА REGNUM, ранее командование Армии Сирии сообщило, что Алеппо полностью освобождён от незаконных вооружённых формирований и контролируется подразделениями правительственных сил.
22 декабря город покинула последняя колонна машин с боевиками и их семьями. В настоящее время сапёры готовятся начать разминирование восточных районов Алеппо.
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