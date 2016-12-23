СКР закончил расследование взрыва на пороховом заводе под Тамбовом

В ближайшее время дело в отношении мастера производственного участка одного из цехов Тамбовского порохового завода будет передано в суд

Тамбов, , 13:44 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении мастера Тамбовского порохового завода, который обвиняется в нарушении правил безопасности, завершено и в ближайшее время будет направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. Нарушение правил безопасности привело к тому, что в марте 2016 года в результате взрыва погибли 5 человек.

В отношении мастера производственного участка одного из цехов завода было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц и причинение крупного ущерба).

Следствие полагает, что обвиняемая 11 марта 2016 года не проверила состояние охраны труда на рабочих местах, не проконтролировала исправность и применения средств индивидуальной защиты. Кроме того, женщина не запретила ученику усреднителя находиться на взрывоопасном производстве в синтетической одежде.

«Ученик усреднителя был допущен ею к самостоятельной работе еще до окончания периода стажировки и около 12 часов 30 минут указанного дня вместе с усреднителями и контролером находился в отделении мешки и укупорки порохов, где по указанию мастера все они выполняли работы по укупорке пороха в оцинкованные короба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Именно тогда и произошел взрыв. В результате погибли пять человек, один пострадал. Завод получил ущерб в 32 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар, ставший результатом взрыва, произошел на Тамбовском пороховом заводе 11 марта 2016 года. В его результате погибли пять человек: тело одной женщины было найдено под обломками, еще четверо умерли в больнице. В живых остался только один из пострадавших.

При этом ранее, в сентябре 2015 года на заводе также произошел взрыв, который унес жизни двух человек, трое получили ранения. Уголовное дело было завершено в июле 2016 года. По версии следствия, начальнице цеха доложили о том, что запорное устройство на одной из входных дверей сломалось. Однако женщина не приняла никаких мер для замены или ремонта замка. В день взрыва пьяный рабочий в синтетической одежде проник в помещение, где хранился пироксилиновый порох. Из-за возникшего заряда статистического электричества и произошел взрыв.

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