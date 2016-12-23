В Москве из-за 50 тысяч рублей до смерти избили иностранца

Мужчина был избит на Тихорецком бульваре возле дома № 14

Москва, , 13:42 — REGNUM Избившие до смерти иностранного гражданина забрали у него 50 тысяч рублей, передаёт телеканал 24 Мир.

Уточняется, что мужчина был избит на Тихорецком бульваре возле дома № 14.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 22 декабря. Мужчина, гражданин Китая, был избит рядом со своим местом работы: он был продавцом в торговом центре.

Избившие его — три человека, одетые в чёрные куртки. По некоторым данным, при избиении они сломали своей жертве шею.

Читайте ранее в этом сюжете: Установлена личность избитого до смерти китайца у ТЦ в Москве