«Похищенную» школьницу из Ленобласти нашли спустя два дня в Петербурге

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:39 — REGNUM Девочка 13 лет вышла из дома в городе Луга Ленинградской области утром 21 декабря и пропала. Нашли ребенка уже в Санкт-Петербурге и лишь спустя два дня, утром 23 декабря. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

«Утром девочка вышла из дома в школу. Вечером того же дня ее мать обратилась в правоохранительные органы о пропаже ребенка. Сегодня утром школьницу нашли в Петербурге. Противоправных действий против нее не совершалось», — рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Раннее следственный отдел по городу Луга СУ СКР по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «похищение человека». Как пояснили в пресс-службе ведомства, это было сделано для того, чтобы в рамках этого дела было больше полномочий для осуществления поисков ребенка.

В настоящее время следователем по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Девочка будет допрошена, чтобы установить, как и почему она оказалась в соседнем регионе.