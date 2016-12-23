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Подозреваемый в теракте в Берлине застрелен в Италии — СМИ

Происшествия
Ответственность за нападение взяло ИГИЛ

Рим, 23 Декабря 2016, 13:12 — REGNUM  Мужчина, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в пригороде северного итальянского города Милан, сообщает 23 декабря Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Сегодня, 23 декабря, поступило несколько сообщений о местонахождении гражданина Туниса Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине.

Напомним, ранее полиция Дании сообщила о том, что мужчина, похожий на Амри, был замечен 20 декабря в городе Ольборг. Сотрудники полиции Дании призвали граждан не посещать город, так как в настоящий момент там проходит спецоперация.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. террорист на грузовике совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12, еще 48 получили ранения.

Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Берлине: «Немецкая полиция оказалась некомпетентна»

Читайте развитие сюжета: В Милане застрелен гражданин Туниса, подозреваемый в берлинском теракте

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Теракты в Германии
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