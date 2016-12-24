Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Чукотке
В результате инцидента никто не пострадал
Анадырь, 23 Декабря 2016, 13:09 — REGNUM Вертолет Ми-8 из-за технических проблем совершил экстренную посадку на территории Чукотки. Об этом, как передает RT, сообщает МЧС России по Чукотскому автономному округу.
«Вертолет Ми-8 выполнял полет по маршруту село Омолон — село Кепервеем Билибинского района и совершил вынужденную посадку, — заявили в ведомстве. — Предварительная причина — падение давления в гидравлической системе».
По некоторым данным, на борту воздушного судна находились шесть человек. В результате инцидента никто не пострадал.
В скором времени пассажиров вертолета эвакуируют.
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