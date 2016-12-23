Установлена личность избитого до смерти китайца у ТЦ в Москве

Москва, , 13:01 — REGNUM Мужчине, труп которого обнаружен около торгового центра на юго-востоке Москвы, злоумышленники, избивавшие его, сломали шею, передаёт РЕН ТВ.

Личность убитого установлена: это человек, работавший в торговом центре — гражданин Китая Чжао Линьцзе. Полиция ведёт розыск троих человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, труп был обнаружен в торговом центре «Москва» 22 декабря. Трое злоумышленников, одетых в чёрные короткие куртки, набросились на потерпевшего и избили его.

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