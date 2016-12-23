В Чувашии осудили мать, которая порола сына крапивой и бросила его в лесу

Чебоксары, , 12:45 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 27-летней безработной из Вурнарского района, которую признали виновной в истязании шестилетнего сына: она не только била ребёнка, но и бросила его в лесу, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Сельчанка получила условный срок.

Следствием и Вурнарским районным судом установлено, что два года (с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года) женщина систематически не исполняла обязанности по воспитанию своего малолетнего сына 2010 года рождения. Согласно материалам дела, она неоднократно запирала дома спящего сына, бросая его одного, а сама уходила к собутыльникам. Кроме того, периодически била своего ребёнка, в том числе используя для этого палку, шнур от зарядного устройства и крапиву.

«При этом поводы были малозначительными. Кроме того, после употребления спиртных напитков на шашлыках женщина оставила своего ребенка в лесу. Мальчик заблудился. Плутая по лесу, через некоторое время он смог найти дорогу домой», — сказал Олег Дмитриев.

Причастность к совершенному преступлению подтверждается показаниями 15 свидетелей. Свою вину в совершенных преступлениях сельчанка признала в полном объеме, по ее ходатайству уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Её признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, следователем в администрации Вурнарского района и сельского поселения внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений. Семья поставлена на учет в органах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Напомним, что на этой неделе в Чувашии вступил в силу приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Москвы и 52-летней жительницы республики, которых осудили за сексуальные преступления в отношении 8-летней дочери сельчанки и снятие порно с её участием. Кроме того, её изнасиловали с разрешения матери. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ее 23-летнему сообщнику — в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В отношении обоих применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения у психиатра.

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Также в декабре в Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении 42-летнего жителя Новочебоксарска, которого подозревают в надругательстве над дочерью и падчерицей. По версии следствия, мужчина, воспользовавшись отсутствием сожительницы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их 11-летней дочери и 11-летней падчерицы.

Кроме того, в декабре был вынесен приговор в отношении безработной в Канашском районе, которая била свою 23-летнюю дочь, являющуюся инвалидом по психическому заболеванию. С учётомназначенного ранее наказания за избиение полицейских она получила реальный сроклишения свободы.

По данным СУСК по Чувашии, в республике за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 153 преступления в отношении несовершеннолетних против 180 за аналогичный период прошлого года.