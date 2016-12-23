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Таджикские пограничники за год изъяли более 900 кг наркотиков

Происшествия
Также были ликвидированы 14 контрабандистов и конфисковано большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки
Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке.1870 Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке.1870

Душанбе, 23 Декабря 2016, 12:28 — REGNUM  В 2016 году Погранвойска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана совместно с правоохранительными органами провели 88 спецопераций, пишет ИА «Авеста».

По словам пресс-секретаря пограничного ведомства Мухаммада Улугходжаева, за текущий год на границе Таджикистана произошло 27 вооруженных столкновений с наркоконтрабандистами, в результате чего 14 нарушителей были ликвидированы, 6 — ранены, 18 — задержаны.

Таджикские пограничники совместно с другими силовыми структурами в указанный период изъяли из незаконного оборота 904,2 кг наркотиков: 755,6 кг гашиша, 128,2 кг опиума и 21,1 кг героина. Также конфисковано 27 единиц огнестрельного оружия, 1,3 тыс. единиц патронов, 296 кг взрывчатых веществ, 3 ручных гранаты и 24 единицы боевой амуниции.

Кроме того, отметил Улугходжаев, в 2016 году пограничники задержали 299 лиц, находящихся в розыске, и передали их правоохранительным органам.

ИА REGNUM напоминает, что через территорию Таджикистана проходит так называемый «Северный маршрут», по которому ведется незаконная транспортировка наркотических веществ из Афганистана в Россию и далее в Европу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане предотвращена переброска афганского гашиша в Россию

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