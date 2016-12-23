Открытое горение на радиозаводе в Барнауле ликвидировано

Барнаул, , 12:24 — REGNUM Открытое горение в четырёхэтажном административном здании радиозавода в Барнауле ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«В 14:30 — ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация этого пожара осложнена рядом факторов: сложной планировкой, наличием большого количества горючих материалов. Пожарные работают по повышенному рангу сложности.

«На данный момент в задымлённых помещениях работает 9 звеньев газодымозащитной службы. Площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды проложено 4 магистральных линии», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар начался утром 23 декабря. В заполненных густым дымом помещениях задействованы пять звеньев газодымозащитной службы. Также привлечены 74 человека и 24 единицы техники. Погибших и пострадавших на месте происшествия не было.

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