ВВС Ирана сбили беспилотник возле офиса президента страны — СМИ
Тегеран, 23 Декабря 2016, 12:12 — REGNUM ВВС Ирана сбили беспилотник, который попытался приблизиться к президентскому офису Хасана Рухани, сообщает 23 декабря Reuters со ссылкой на информационное агентство ILNA.
Беспилотник был сбит в центре Тегерана, после того как «приблизился к запретной зоне» рядом с офисом верховного лидера, сообщил неназванный источник.
Беспилотник принадлежал команде, которая снимала документальный фильм, разрешение на съемку было получено, однако беспилотник «случайно сместился к запретной зоне», добавил источник.
Напомним, в августе военные представители Ирана заявили, что воздушное пространство столицы находилась под полным контролем, «ни одно воздушное судно не может войти без разрешения».
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