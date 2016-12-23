Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:37:05 МСК

Сотрудник ЧОП с пистолетом не смог отбиться от нападения в Ленобласти

Происшествия
Нападение произошло глубокой ночью

Кировск, Ленинградская область, 23 Декабря 2016, 11:48 — REGNUM  Частный охранник, на которого напал неизвестный в Кировском районе Ленобласти, даже с помощью травматического пистолета не смог остановить нападавшего, был избит и лишился оружия. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщил полицейским 43-летний сотрудник частного охранного предприятия, около полуночи 21 декабря в поселке Приладожский неизвестный молодой человек в камуфляжной куртке сбил его с ног и нанес несколько ударов ногами и руками по голове и телу.

Частный охранник сумел достать свой травматический пистолет и пять раз выстрелить в нападавшего. Однако даже применение травматики не смогло остановить преступника. Злоумышленник выбил пистолет и отобрал его, а затем скрылся в неизвестном направлении. Позже пистолет был обнаружен у соседнего дома в поселке Приладожский.

«В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в региональном главке полиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Несчастные случаи с огнестрельным оружием
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное