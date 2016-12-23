Сотрудник ЧОП с пистолетом не смог отбиться от нападения в Ленобласти

Кировск, Ленинградская область, , 11:48 — REGNUM Частный охранник, на которого напал неизвестный в Кировском районе Ленобласти, даже с помощью травматического пистолета не смог остановить нападавшего, был избит и лишился оружия. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщил полицейским 43-летний сотрудник частного охранного предприятия, около полуночи 21 декабря в поселке Приладожский неизвестный молодой человек в камуфляжной куртке сбил его с ног и нанес несколько ударов ногами и руками по голове и телу.

Частный охранник сумел достать свой травматический пистолет и пять раз выстрелить в нападавшего. Однако даже применение травматики не смогло остановить преступника. Злоумышленник выбил пистолет и отобрал его, а затем скрылся в неизвестном направлении. Позже пистолет был обнаружен у соседнего дома в поселке Приладожский.

«В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в региональном главке полиции.