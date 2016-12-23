Жертвами вируса H7N9 стали двое граждан КНР

Еще 3 человека находятся под медицинским наблюдением

Пекин, , 11:44 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Аньхой сообщила о двух новых случаях смерти в результате заражения вирусом H7N9, известного также как «птичий грипп».

Согласно заявлению провинциального органа здравоохранения, в декабре было зафиксировано 5 новых случаев заражения вирусом H7N9. Двое пациентов, госпитализированных в критическом состоянии, позднее скончались в медицинских учреждениях, пишет «Сина синьвэнь».

Ранее власти сразу нескольких провинции сообщили о введении дополнительного режима мониторинга, в рамках которого карантинные службы проверили рынки и фермы, где ведется разведение и продажа домашней птицы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Китая введут запрет на импорт мяса курицы и сопутствующих товаров из стран, где был обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа.

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