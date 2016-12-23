Неизвестные убили иностранца в торговом центре в Москве

В настоящее время ведется поиск подозреваемых

Москва, , 11:38 — REGNUM На юго-востоке Москвы в торговом центре «Москва» было обнаружено тело иностранного гражданина. Об этом, как передает RT, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«В четверг вечером (22 декабря) в ТЦ «Москва» на Тихорецком бульваре было обнаружено тело иностранца, предположительно, гражданина Китая», — уточнил источник.

По предварительным данным, трое злоумышленников, одетых в черные короткие куртки, набросились на потерпевшего и избили его.

В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

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