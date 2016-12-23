Автобус столкнулся с грузовиком во Владимире: пострадали 4 человека

Владимир, , 11:29 — REGNUM В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика Scania во Владимире пострадали четыре человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Владимирской области, водитель большегруза не уступил дорогу автобусу.

ДТП произошло 22 декабря примерно в 21:00 около Ноябрьской улицы Владимира. Всего в салоне автобуса «Владимир — Кольчугино» было 25 человек. В результате медицинская помощь понадобилась водителю автобуса и трем пассажирам, среди которых подросток 16 лет. Все они получили черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Сейчас они проходят амбулаторное лечение.

По предварительной информации, в аварии виновен водитель большегруза, который не уступил дорогу автобусу при развороте.

«По факту дорожного происшествия назначено проведение административного расследования», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что 12 декабря в Брянской области опрокинулся автобус «ПАЗ». В результате госпитализированы были пять человек. Всего пострадали больше 20 человек.

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