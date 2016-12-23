Заключенные в колонии Армавира отравились «наркотической» сгущенкой

Краснодар, , 11:13 — REGNUM Причиной отравления осужденных, отбывающих наказание в колонии в Армавире Краснодарского края, стал медицинский препарат, содержащий наркотическое вещество. Запрещенное вещество попало в исправительное учреждение в банке со сгущенкой, переданной в посылке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН 23 декабря.

Подозрение продукты питания у сотрудников ИК № 4 не вызвали, скорее всего потому, что, как утверждают сотрудники прокуратуры, банки не были «самопальными», а закатаны заводским способом, пишет «Кубань-Инфо».

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в колонии в Армавире произошел неделю назад. В ночь на 15 декабря в медучреждении в состоянии комы неясной этиологии оказались сразу восемь осужденных. В настоящее время все уже выписаны из больницы и вернулись в ИК.

Расследованием инцидента занялись прокуратура и следственное управление. Также служебную проверку инициировало региональное УФСИН. Ведомство должно разобрать в ситуации и наказать виновных. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства уже обнаружили несоблюдение режима в колонии.

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