Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:36:07 МСК

Заключенные в колонии Армавира отравились «наркотической» сгущенкой

Происшествия
Виновных обещают наказать

Краснодар, 23 Декабря 2016, 11:13 — REGNUM  Причиной отравления осужденных, отбывающих наказание в колонии в Армавире Краснодарского края, стал медицинский препарат, содержащий наркотическое вещество. Запрещенное вещество попало в исправительное учреждение в банке со сгущенкой, переданной в посылке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН 23 декабря.

Подозрение продукты питания у сотрудников ИК № 4 не вызвали, скорее всего потому, что, как утверждают сотрудники прокуратуры, банки не были «самопальными», а закатаны заводским способом, пишет «Кубань-Инфо».

Также по теме: Озвучена предварительная причина отравления заключенных в колонии на Кубани

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в колонии в Армавире произошел неделю назад. В ночь на 15 декабря в медучреждении в состоянии комы неясной этиологии оказались сразу восемь осужденных. В настоящее время все уже выписаны из больницы и вернулись в ИК.

Расследованием инцидента занялись прокуратура и следственное управление. Также служебную проверку инициировало региональное УФСИН. Ведомство должно разобрать в ситуации и наказать виновных. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства уже обнаружили несоблюдение режима в колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь заключенных колонии на Кубани оказались на больничной койке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное