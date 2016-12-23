Таиланд и Сингапур усилят меры безопасности в период новогодних праздников
Бангкок, 23 Декабря 2016, 10:57 — REGNUM Правоохранительные органы Таиланда и Сингапура усилят меры безопасности в период новогодних праздников, сообщает 23 декабря Reuters.
В Таиланде более 100 тыс. полицейских будут патрулировать города до середины января, заявили представители полиции Таиланда, добавив, что для патрулирования будет задействовано больше полицейских, чем в прошлом году.
Полиция не располагает сведениями о возможных атаках, однако правоохранительные органы будут сохранять бдительность, заявил представитель национальной полиции Таиланда Киссана Пхатанхароен (Kissana Phathancharoen).
Полиция Сингапура усилит меры безопасности в торгово-развлекательных центрах.
Напомним, 23 декабря в Австралии были задержаны пять подозреваемых в подготовке террористического акта в Мельбурне (штат Виктория) в день празднования Рождества. Сотрудники полиции считают, что задержанные являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Несколько дней назад полиция Индонезии уничтожила трех террористов, планировавших теракт в период новогодних праздников, было изъято мощное взрывное устройство.
Вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли 12 человек, ещё 48 человек пострадали. Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.
Посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. Дипломат открывал фотовыставку «Россия глазами турок» в Центре современного искусства в турецкой столице. Его застрелил 22-летний бывший сотрудник полицейского спецназа Турции Мевлют Мерт Алтынташ.
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