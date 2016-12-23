Пятница, 23 Декабря 2016 года
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В Барнауле горит здание барнаульского радиозавода

Происшествия
На ликвидацию пожара брошены 24 единицы техники. Пострадавших нет
1 / 4 Пожар в здании барнаульского радиозавода
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Пожар в здании барнаульского радиозавода

Барнаул, 23 Декабря 2016, 10:44 — REGNUM  В Барнауле сегодня утром произошел серьезный пожар — загорелось четырехэтажное здание радиозавода. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю присвоили ему повышенную категорию сложности. Как поясняет пресс-служба ведомства, из обстоятельств известно, что в горящем здании 1943 года постройки находится довольно много горючих материалов.

2 / 4 Пожар в здании барнаульского радиозавода
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Пожар в здании барнаульского радиозавода

«Планировка помещений сложная. Огонь распространяется по деревянным перекрытиям четырёхэтажной постройки и по вентиляционных каналам», — отметили спасатели.

Для бесперебойной подачи воды (потребность в которой в таких случаях крайне высока) проложено две магистральные линии водоисточников. В заполненных густым дымом помещениях задействованы 5 звеньев газодымозащитной службы. Также привлечены 74 человека и 24 единицы техники. Погибших, травмированных людей на месте происшествия нет.

3 / 4 Пожар в здании барнаульского радиозавода
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Пожар в здании барнаульского радиозавода

Как сообщает официальный сайт Барнаула, из-за пожара ГИБДД по Барнаулу перекрыла движение транспорта по ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина и по нечетной стороне пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина.

Напомним, накануне ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю продемонстрировали возможности дополнительной системы для обнаружения и тушения пожаров. Разработана она специалистами известного байского предприятия с более чем 40-летней историей — ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

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