Свердловчанку обвинили в убийстве двух своих детей

Ранее ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство

Асбест, Свердловская область, , 10:37 — REGNUM В Свердловской области 37-летняя жительница Асбестовского городского округа подозревается в убийстве двух своих малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По данным Следственного комитета по Свердловской области, первый эпизод произошёл в период с августа 2005 по апрель 2006 года. Жительница посёлка Малышева давала своему сыну 2005 года рождения неустановленный препарат, с целью причинения смерти. В итоге восьмимесячный мальчик скончался в апреле 2006 года. Второй эпизод произошёл с ноября 2012 по апрель 2015 годов. Мать также давала своему ребёнку 2012 года рождения неизвестный препарат, в результате чего он скончался в 2015 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении женщины также возбуждено и расследуется уголовное дело по обвинению в покушении на убийство собственного восьмилетнего сына. Предположительно, она хотела отравить сына крысиным ядом.

В результате проведённой психиатрической экспертизы установлено, что женщина вменяемая. А в связи с тяжестью предъявляемых ей обвинений следствие ходатайствовало об аресте подозреваемой, и на данный момент по решению суда женщина остаётся под стражей.

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