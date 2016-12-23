Застрявшие на Ямале из-за морозов дальнобойщики отправились в путь

Салехард, , 10:19 — REGNUM Транспортный коллапс на Карамовском посту ГИБДД близ Ноябрьска в ЯНАО ликвидирован. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в связи с пятидесятиградусными морозами недалеко от города Ноябрьск (ЯНАО) в районе Карамовского поста ГИБДД скопилось значительное количество грузовых машин, водители которых остановились на ночлег. Но технические жидкости в агрегатах грузовиков замерзли. Как пояснили корреспонденту РЕ в МЧС, произошло это из-за плохой подготовки автомобилей к работе в условиях сильных морозов.

«В настоящее время ситуация стабилизируется, количество большегрузных автомобилей на посту сократилось на ночь до четырех. Автомобили стояли припаркованные без водителей. Сами водители были размещены в пункте временного размещения в городе Ноябрьске», — сообщает пресс-служба регионального МЧС. Напомним, ранее водители отказывались покидать грузовики, опасаясь за сохранность грузов. Узнав из репортажей местного телеагентства МИГ с места событий о дороговизне питания в круглосуточных кафе поста волонтёры из Ноябрьска доставили на Карамовский вагончик с печкой, воду и продукты.

На Карамовском посту постоянно дежурит оперативная группа Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, представители администрации Ноябрьска, экипаж ГИБДД и фельдшер. Никаких ЧП за ночь на посту не произошло, говорят спасатели. Все 37 грузовиков, попавших в затор по техническим причинам, отправились в путь по своим маршрутам.

«Хотелось бы отметить, тот факт, что помомио спасательных служб и администрации муниципального образования, водителям оказывали помощь добровольцы из города Ноябрьска. Человеческая помощь в такой ситуации всегда акутальна, ведь мир не без добрых людей!» — резюмировали в МЧС по ЯНАО.

На данный момент в Ноябрьске — 39 градусов, а 24 декабря синоптики обещают потепление на десять градусов.

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