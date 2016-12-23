Полиция Австралии: Теракт в Мельбурне планировали сторонники ИГИЛ

Теракт был запланирован в день празднования Рождества

Канберра, , 10:11 — REGNUM В суде австралийского штата Виктория были предъявлены обвинения трем подозреваемым в планировании теракта в центре города Мельбурна, столице штата Виктория, сообщает 23 декабря Australian Associated Press.

Пять человек был задержаны полицией штата Виктория по подозрению в подготовке теракта, троим из них были предъявлены обвинения в мировом суде города Мельбурн. Сотрудники полиции считаю, что задержанные являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительным данным, взрывы должны были произойти в момент празднования Рождества в центре Мельбурна, на железнодорожной станции Флиндерс Стрит, Площади Федерации и в Соборе Святого Павла.

Напомним, операция по задержанию подозреваемых прошла утром 23 декабря, в ней принимали участие около 400 сотрудников полиции штата Виктория. Первоначально сообщалось о задержании семи подозреваемых.

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